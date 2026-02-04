2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası dördüncü gün yarışlarıyla sürüyor
Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda 4. gün yarışları, erkekler bireysel sprint elemeleriyle başladı. Organizasyonda 30 ülkeden 315 elit sporcu, farklı disiplinlerde yarışıyor.
Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde yer alan, Konya Olimpik Veledromu'ndaki organizasyon, erkekler bireysel sprint elemeleriyle start aldı.
Kadınlar ve erkekler kategorilerinde omnium, sprint, scratch ve takip yarışlarıyla devam edecek organizasyonun dördüncü günü, scratch yarışı, bireysel sprint, bireysel takip finalleriyle tamamlanacak.
Şampiyonada 30 ülkeden 315 elit sporcu, kadınlar ve erkekler kategorilerinde eliminasyon, sprint, omnium, keirin, madison, takım takip ve takım sprint disiplinlerinde pedal çeviriyor.
Organizasyon, yarın sona erecek.