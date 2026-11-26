Konferans Ligi'nde CSKA Sofya-Trabzonspor maçının hakem ve kadroları açıklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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UEFA Konferans Ligi 4. haftasındaki CSKA Sofya-Trabzonspor maçının hakemleri ve takım kadroları belli oldu. Maç Bulgarska Armiya'da oynanacak; hakem üçlüsü Fransa'dan Jeremie Pignard, Aurelien Drouet ve Hicham Zakrani'den oluşuyor.
UEFA Konferans Ligi 4. haftasındaki CSKA Sofya- Trabzonspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Bulgarska Armiya
Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Hicham Zakrani (Fransa)
CSKA Sofya: Lapoukhov, Ouorou, Almeida, Gbamin, Rodrigues, Martino, Ebong, Jardao, Sensi, Zwarts, Godoy
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkacar, Cabral, Melih Kabasakal, Mendy, Bouchouari, Salah, Saviolo, Onuachu
Kaynak: AA