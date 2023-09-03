Konak Belediyesi U17 Kız Futbol Takımı Şampiyonluk İçin Yarı Finalde

Türkiye Şampiyonası'nda kupa mücadelesine devam eden Konak Belediyesi U17 Kız Futbol Takımı, adım adım şampiyonluğa yürüyor. Namağlup İzmir şampiyonu olan mavi beyazlı ekip yarın Kayserispor'la yarı final karşılaşmasına çıkacak.

Konak Belediyesi'nin başarıdan başarıya koşan kız futbol takımları, İzmir'e gurur yaşatmaya devam ediyor. U13 ve U15 kız futbol takımları kendi gruplarında sekizde sekiz yaparak İzmir Şampiyonu olurken, U17 Kız Futbol takımı da Türkiye şampiyonluğu yolunda emin adımlarla ilerliyor. 2022-2023 sezonu U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Konak Belediyespor, yarın Ankara'da yapılacak yarı final maçında Kayseri Kadın FK ile karşılaşacak. Karşılaşmanın galibi finale yükselerek şampiyonluk maçına çıkacak.

BATUR: TÜRKİYE KADIN FUTBOLUNDA EN SAĞLAM ALTYAPI BİZDE

Hem U13 ve U15 kız futbol takımlarının hem de şampiyonluk yarışındaki U17 kız futbol takımı sporcularının başarısını kutlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, şampiyonluk kupasını İzmir'e beklediklerini dile getirerek, "Spor alanında en etkin belediyelerden bir tanesiyiz. 3 bine yakın sporcumuz var. Tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz. Ama kızlarımız bize ayrı bir gurur yaşatıyor. Türkiye kadın futbolunda en sağlam altyapı bizde. Çok iyi sporcularımız var. Katıldıkları tüm liglerde lider konumdalar. Üstelik gruplarından namağlup çıktılar. U17 takımımız Türkiye Şampiyonası'nda yarı finallere çıktı.Şampiyona devam ediyor ve şampiyonluk kupasını İzmir'e getireceklerine tüm kalbimle inanıyorum" diye konuştu.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

2022-2023 sezonu U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda İzmir'deki grup maçlarını namağlup tamamlayan Konak Belediyespor U17 Kız Futbol Takımı, İzmir Şampiyonu oldu. Gruplardan lider çıkan mavi beyazlılar ilk olarak Denizli'de oynanan maçta Antalya Şampiyonu Konyaaltı Belediyespor'u 2-1'lik skorla yenerek şampiyonada ilk 16'ya kalmayı başardı. Ardından Tekirdağspor'la karşılaşan Konak Belediyespor bu maçtan aldığı 9-0'lık galibiyet sonrası çıktığı çeyrek finalde Denizli Sultanlarspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Şampiyonluğa odaklanan mavi beyazlı ekip, yarın Ankara Altındağ Sahasında Kayseri Kadın FK ile yarı final karşılaşmasında top koşturacak. U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda yarı final ve final karşılaşmaları da tarafsız sahada tek maç formatında yapılacak. Finalde galip gelen takım U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası kupasını şehrine taşıyacak.