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Kolu kırılan Trabzonsporlu Edin Visca, 2.5-3 ay sahalardan uzak kalacak

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Trabzonspor'un Hatayspor'u 1-0 yendiği mücadelede kolu kırılan Edin Visca'nın akıbeti belli oldu. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusunun 2.5-3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u 1-0 yendi. Geçen hafta da İstanbulspor'u deviren bordo-mavililer, Edin Visca'yı sakatlığa kurban verdi.

AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Hatayspor mücadelesinin 41. dakikasında rakibi ile yaşadığı ikili mücadelenin ardından kolunun üzerine düşen Edin Visca, yerden kalkamamış ve ambulansla hastaneye götürülmüştü. Bosna-Hersekli futbolcunun kontrollerinde kolunda kırık tespit edilirken, 2.5-3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kolu kırılan Trabzonsporlu Edin Visca, 2.5-3 ay sahalardan uzak kalacak

Kolu kırılan Trabzonsporlu Edin Visca, 2.5-3 ay sahalardan uzak kalacak

Kolu kırılan Trabzonsporlu Edin Visca, 2.5-3 ay sahalardan uzak kalacak

3 MAÇTA 3 ASİST YAPTI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca, bu sezon 3 maçta süre alırken 3 asist kaydetti.

Haberler.com - Spor

Trabzonspor Edin Visca Hatayspor Spor Haberler

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