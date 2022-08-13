Kolu kırılan Trabzonsporlu Edin Visca, 2.5-3 ay sahalardan uzak kalacak
Trabzonspor'un Hatayspor'u 1-0 yendiği mücadelede kolu kırılan Edin Visca'nın akıbeti belli oldu. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusunun 2.5-3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u 1-0 yendi. Geçen hafta da İstanbulspor'u deviren bordo-mavililer, Edin Visca'yı sakatlığa kurban verdi.
AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLMÜŞTÜ
Hatayspor mücadelesinin 41. dakikasında rakibi ile yaşadığı ikili mücadelenin ardından kolunun üzerine düşen Edin Visca, yerden kalkamamış ve ambulansla hastaneye götürülmüştü. Bosna-Hersekli futbolcunun kontrollerinde kolunda kırık tespit edilirken, 2.5-3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
3 MAÇTA 3 ASİST YAPTI
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca, bu sezon 3 maçta süre alırken 3 asist kaydetti.