Koltuğu kaptılar! Ermenistan Letonya'yı son anda devirdi
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EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan, sahasında Letonya'yı 90+1'inci dakikada penaltıdan kaydettiği golle 2-1 mağlup etti. Türkiye'nin de yer aldığı grupta Ermenistan, 6 puanla liderliğe yükseldi.
EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile Letonya kozlarını paylaştı.
SON ANDA KAZANDILAR
Ermenistan'ın ev sahipliğinde oynanan maç 2-1'lik Ermenistan galibiyetiyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golü 35. dakikada Tiknizyan, 90+1' dakikada penaltıdan Barseghyan'dan geldi. Letonya'nın golünü ise 67. dakikada Savalnieks attı.
LİDERLİĞE YÜKSELDİLER
Türkiye'nin de yer aldığı grupta Ermenistan, 6 puanla 1. sırada yükseldi. Letonya ise 0 puanla son sırada yer aldı. Grubun bir diğer maçında Letonya, Hırvatistan ile oynayacak. Ermenistan ise Türkiye ile karşılaşacak.
Türkiye - Galler maçı sizce nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) June 19, 2023