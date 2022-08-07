Kolombiya Cali'de Türk atletler tarih yazdı

Kolombiya'nın Cali kentindeki gerçekleştirilen U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atletler, tarihe geçti. Altı gün süren U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milliler 4 madalya kazandı ve 4 de Türkiye rekoru çıktı.

U20 Dünya Atletizm Şampiyonası, 1-6 Ağustos tarihlerinde Kolombiya'nın Cali kentindeki gerçekleştirildi. Türkiye, 10 atletle katıldığı şampiyonadan, dört madalya ve sekiz finalle dönerken, bugüne dek organizasyondaki en başarılı sonucunu aldı. Ay-yıldızlı takım, tarihinde iki şampiyonlukla gittiği Cali'den bir seferde iki şampiyonluk çıkarırken, toplamda da dört madalya elde etti. Daha önce bir seferde en fazla iki madalya kazanabilen Türkiye, iki altın, bir gümüş ve bir bronzla birlikte şampiyona tarihindeki madalya sayısını 14'e yükseltti.