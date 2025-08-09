Köln, Cenk Özkacar'ı Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Bundesliga ekibi Köln, İspanyol Valencia'dan Türk defans oyuncusu Cenk Özkacar'ı kiralık olarak transfer etti. Cenk, bu sezon Köln forması giyecek ve kiralama süresi sonunda satın alma opsiyonu bulunacak.

Almanya Bundesliga ekibi Köln, İspanya'nın Valencia takımından Cenk Özkacar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Valencia'dan yapılan açıklamada "Türk defans oyuncusu, bu sezon Bundesliga ekibinde forma giyecek ve kiralama süresinin sonunda satın alma opsiyonu olacak," ifadeleri kullanıldı.

24 yaşındaki stoper, İspanyol ekibinde 46 maçta forma şansı buldu.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Bankalarda yeni dönem! ATM'den para yatırma işlemlerine düzenleme geldi

ATM'den işlem yapanlar dikkat: Günlük limit düşürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı

Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.