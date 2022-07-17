Köksal Baba dünya futbol gündeminde! Yıldız futbolcuya benzetip, espriyi patlattılar

Trabzon'da sinirli halleriyle çektiği videolarla kısa süre içerisinde Türkiye'nin sevgilisi haline gelen Köksal Baba, İngiliz futbol gündemine de girmeyi başardı. Gelecek sezon Erik ten Hag yönetimiyle Premier Lig'de zirve mücadelesinin içerisinde yer almak isteyen Manchester United, transfer çalışmalarına devam ediyor. Savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Kırmızı Şeytanlar, Ajax forması giyen Lisandro Martinez'in transferinde büyük aşamaya kaydetti.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Yıldız futbolcunun transfer görüşmelerinin başarıyla devam etmesi üzerine Manchester United taraftarları da heyecanlandı. İngiltere'de futbol konusunda yaptığı esprili paylaşımlarla bilinen bir spor sayfası tarafından paylaşılan gönderi ise kısa sürede gündem oldu.

KÖKSAL BABA'YI PAYLAŞTILAR

Futbol sayfası, Türkiye'de geniş bir kesim tarafından tanınan sosyal medya fenomeni Köksal Baba'nın siyah lüks araçtan indiği anları, "Lisandro Martinez, sağlık kontrollerini tamamlamak adına Manchester'a geldi" diye paylaştı. 3 milyon izlenen videoya İngiliz taraftarlardan da çok sayıda yorum gelirken, video Köksal Baba tarafından da paylaşıldı.