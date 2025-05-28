Kökez Köyü'nde Trabzonspor Sevgisi Kuşaktan Kuşağa

Kökez Köyü'nde Trabzonspor Sevgisi Kuşaktan Kuşağa
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Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Kökez köyünün sakinleri, 1983-1984 sezonundaki Trabzonspor şampiyonluğuyla kurdukları futbol takımı ve bordo mavi tutkusunu çocuklarına aşılayarak, köydeki Trabzonspor taraftar sayısını artırıyor. Köylülerin, yeni kapalı futbol sahasının açılışını Trabzonspor yöneticileriyle yapma planları bulunuyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı 180 haneli Kökez köyü sakinleri, 1983-1984 sezonundaki şampiyonluğuyla başlayan Trabzonspor sevgisini çocuklarına da aşılayarak, taraftar sayısını her geçen gün artırıyor.

O dönemde futbol takımı kuran köy sakinleri, takımın forma renklerini bordo mavi yaparak Trabzonspor sevgisini yaşatıyor.

Köylüler, bordo mavi renklerde yaptırdıkları kapalı futbol sahasının açılışını Trabzonspor oyuncu ve yöneticileriyle yapmak istiyor.

"Evlerimizin kapısının ve çatısının rengini bile bordo mavi yapıyoruz"

Köy muhtarı Tuncer Derin, AA muhabirine, çiftçilikle geçinen köylünün iş yoğunluğu olsa bile formalarını giyip, Trabzonspor maçlarını kaçırmadığını söyledi.

Şampiyonlukla gelen sevginin yıllardır sürdüğünü anlatan Derin, "Köyümüzde büyük küçük herkes Trabzonsporlu. Köyümüzün girişinde ve sokaklarında Trabzonspor bayrağı her zaman asılı. Gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutabilmek için yeni bir kapalı futbol sahası yaptık. Tabii ki rengi bordo mavi oldu. Evlerimizin kapısının ve çatısının rengini bile bordo mavi yapıyoruz. Bu sevgi başka bir şey." diye konuştu.

Derin, gönüllerinin şampiyonun her zaman Trabzonspor olduğunu belirterek, "Köyümüzde birlik beraberlik yoğun şekilde yaşanır. Muhtar adayımız bile tek olur. O yüzden burada her şey tektir. İkinci bir takım olmaz. Çocuklarımız da Trabzonspor sevdasıyla büyüdüğü için Trabzonsporlu oluyor." ifadesini kullandı.

"Üç çocuğum var üçü de Trabzonsporlu"

Esnaf Habib Derin ise 61 plakalı aracının olduğunu, evinin kapısını ise bordo maviye boyadığını dile getirdi.

Trabzonspor sevdasının çocukluktan geldiğini vurgulayan Derin, şunları kaydetti:

"Evi de bordo maviye boyayacağım ancak eşim izin vermiyor. Köyde lokanta işletiyorum. Kritik maçlarda işletmemi kapatıp, evimde maçları izliyorum. Konya'da bir arkadaşım 61 plakalı aracı satılığa çıkarmış. Modeline veya markasına bile bakmadan sırf plakasından dolayı gittim aldım. Üç çocuğum var, üçü de Trabzonsporlu. Trabzonspor maçı için stadyuma gitmeyi, o atmosferi yaşamayı çok istiyorum ama bir türlü nasip olmadı."

Çocuklar da babaları gibi Trabzonspor sevdalısı

Yüksecik Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Elvin Deniz Derin de babasından dolayı Trabzonspor sevdalısı olduğunu söyledi.

Trabzonspor'u çok sevdiğini aktaran Derin, kaptan Uğurcan Çakır başta olmak üzere futbolcuları çok sevdiğini ifade etti.

Köylülerden 77 yaşındaki Habib Derin ise 1984'te Trabzonspor'un şampiyonluğuyla köy halkının bir anda takıma gönül verdiğini kaydetti.

Trabzonspor'un maçlarını ilgiyle takip ettiklerini anlatan Derin, köyde yeri geldiğinde işlerin ikinci plana atıldığını, önceliğin Trabzonspor olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Spor
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