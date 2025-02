Köfteci İbo: Futbolun Sorgulayıcı Severleri Arasında

Kocaeli'de 45 yıl boyunca köfte ekmek sattığı statta oynan maçlarda hakemlere sorular yönelten futbol sevdalısı İbrahim Özenir, işi bıraksa da soru sorma alışkanlığından vazgeçemedi.

İzmit ilçesinde yaşayan "Köfteci İbo" lakaplı 78 yaşındaki Özenir, "eski stat" olarak bilinen Mehmet Ali Kağıtçı Stadı'nda 45 yıl boyunca köfte ekmek, çay ve simit satarak geçimini sağladı.

Gençliğinde futbol hakemlik kursuna katılarak oyun kurallarını öğrenen ancak bu işi yapma imkanı bulamayan Özenir, stattaki maçların devre arasında ya da sonunda hakemlere yönelttiği sorularla tribünlerin sevgisini kazandı.

İşini 15 yıl önce bırakmasına rağmen futbol sevdası dolayısıyla sahalardan kopamayan, gününü, amatör maçları ve takımların idmanlarını izleyerek geçiren Özenir, hakemlerin yanı sıra karşılaştığı kişilerle futbol kurallarıyla ilgili sohbet etmeyi südürüyor.

"Kural bilgimi güncel tutmaya çalışıyorum"

İbrahim Özenir, AA muhabirine, futbola ilgisinin çocukluk yıllarında Kocaelispor kurulmadan önce kentin en önemli takımlarından Kağıtspor sevdasıyla başladığını belirterek, takımın her deplasmanına gittiğini, malzemecilere yardım ettiğini, takımın coşkulu ve hüzünlü anlarının yakın şahitlerinden olduğunu söyledi.

Özenir, gençlik yıllarında katıldığı hakemlik kurslarında futbolun kurallarını öğrendiğini anlatarak hakemlik yapamasa da stat çevresinde köfte ekmek satarak futbolla yakın kaldığını dile getirdi.

Futbola merakından maçların devre arasında ya da sonunda hakemlere oyun kurallarıyla ilgili sorular yönelttiğini aktaran Özenir, "Amatör maçlarda hemen hemen tüm hocalar 'sen bu soruları nereden buluyorsun?' derlerdi. Not alır, hakemlere gösterirdim. Samimi olduklarıma maç esnasında sorardım. Kimisi cevap verir, kimisi 'sonra görüşürüz' derdi. Tribündekiler gülerdi, 'haydi İbo sor' diye tezahürat yaparlardı." diye konuştu.

Kitaplarla kural bilgisini güncel tutmaya çalıştığını ifade eden Özenir, "5 senelik hakem de olsa 10 senelik hakem de olsa başına bir olay geliyor, herkes ayrı ayrı yorumlar yapıyor. Bakmak ile görmek arasında fark var. Şimdi VAR var. 'Ben görmedim' yok, hakemin görmediğini VAR görüyor." dedi.

Bir maçla ilgili anısını paylaşan Özenir, "Olay tam benim önümde oldu; 2 futbolcu birbirine girdi. Ortalık karıştı, hakem bana 'İbo kaç numara vurdu?' diye sordu, '6 numara' dedim. 6 numarayı çağırdı, kırmızı kart gösterdi." ifadelerini kullandı.

"Maçlara renk katan isim"

İl Hakem Kurulu üyesi Arif Doğan Talay da Özenir ile hakemlik yaptığı yıllarda tanıştığını söyledi.

Özenir'in hakemlere yönelttiği sorularla akıllarda yer ettiğini, maçlara renk kattığını aktaran Talay, şöyle devam etti:

"Kimseyi kırmayan biri, bugüne kadar kimse onun hakkında olumsuz bir şey söylemedi. Gittiğimizde her konuda yardımcı olur, hala oluyor çünkü futbolu seviyor. Oyun kurallarını çoğu insandan iyi biliyor, ezberliyor, sorular çıkarıyor. Herkese soruyor. Bir tek bana gücü yetmiyor çünkü her sorduğu soruyu bildim. Onunla anılıyordu eski stat. Hala stada geliyor, yine her türlü desteği veriyor."

Kağıtspor'da bir dönem masörlük yapan Muharrem Kaymaz ise o yıllardan tanıdığı Özenir'in hakemlere ilginç sorular yönelttiğini dile getirdi.

Kaymaz, Özenir'in sorduğu sorulardan dolayı taraftarlar tarafından sevildiğini kaydetti.