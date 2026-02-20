Koçla güreşti, sosyal medyayı salladı! Gençlere ilham olacak

Kocaeli'de koçla güreşen 51 yaşındaki dünya şampiyonu Nazmi Kahveciler, gençlere ilham oldu. Hayvanlarına yem verdiği sırada koçla karşılıklı güç denediği anları paylaşan Kahveciler, videoya "Koçla güreş yaptık. Meydan okuduk, güç denedik. Doğallık, cesaret ve adrenalin bir arada. Kazanan dostluk oldu ama mücadele sertti." notunu düştü.

TAMAMEN DOĞAL BİR AN"

Görüntülerin planlı olmadığını belirten Kahveciler, olayın tamamen spontane geliştiğini söyledi:

Hayvanlara yem verirken koçun benimle oynamak istediğini gördüm, bana boynuz atmıştı. Biz de o anın doğal ve samimi yansımasını yaptık. Koç çok kuvvetli, teknik de çok önemli. Videoyu sosyal medyada paylaştım, milyonlarca kişi izledi. Bu ilgi bizi mutlu etti.

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNDAN ANTRENÖRLÜĞE

Güreşe 11 yaşında, antrenör olan amcası sayesinde başladığını anlatan Kahveciler, kariyeri boyunca Kırkpınar'da dereceler elde ettiğini ve 2011 yılında Arnavutluk'un Tiran kentinde dünya şampiyonluğu yaşadığını hatırlattı.

Aktif sporculuk kariyerini noktaladığını ve artık gençleri yetiştirmeye odaklandığını belirten Kahveciler, "Şu an 11-12 yaş grubunda yaklaşık 100 öğrencim var. Amacımız bu gençlerden dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkarmak." dedi.

"TÜRK GİBİ GÜÇLÜ"

Ata sporu güreşin Türk kültüründeki yerine dikkat çeken Kahveciler, minderde sıkça dile getirilen "Türk gibi güçlü" sözünü hatırlattı.

Geçmişte Yaşar Doğu, Ahmet Ayık ve Gazanfer Bilge gibi isimlerin dünya çapında ün kazandığını belirten Kahveciler, günümüzde de Taha Akgül ve Hamza Yerlikaya gibi efsane sporcuların gençlere örnek olduğunu söyledi.

Köy meydanlarında başlayan mücadele, dünya ve olimpiyat şampiyonluklarına kadar uzanır. Çünkü bu topraklardan çıkan sporcular azmi, sabrı ve mücadeleyi küçük yaşta öğrenir.

diyen Kahveciler, gençlere mutlaka spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.