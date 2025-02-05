Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile büyük kararlar aldık

"Suriye ile geleceğimize yönelik büyük kararlar aldık"
Trump ve Netanyahu'nun sinsi Gazze planının perde arkası ortaya çıktı

İşte sinsi Gazze planının perde arkası
Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı

Kocasinan Yemlihaspor'da Fehmi Börekçi ile Yollar Ayrıldı

Kocasinan Yemlihaspor'da Fehmi Börekçi ile Yollar Ayrıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kocasinan Yemlihaspor, antrenör Fehmi Börekçi ile ligin bitimine 2 hafta kala yollarını ayırdı. Takım, 2024-2025 sezonunu 25 puanla 4. sırada tamamladı.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kocasinan Yemliha spor da Fehmi Börekçi ile yollar ayrıldı.

2024-2025 sezonunda Kocasinan Yemliha spor ile anlaşan başarılı ve tecrübeli antrenör Fehmi Börekçi ligin bitimine 2 hafta kala görevinden ayrıldığını açıkladı. Mor-beyazlılar B Grubunda geride kalan 16. hafta sonunda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 25 puan topladı. 25 puanla son 2 haftaya 4. sırada giren Kocasinan Yemliha spor hedefine ulaşamadı.

Tecrübeli antrenör Fehmi Börekçi yaptığı açıklamada, "2024 2025 futbol sezonunda yürütmekte olduğum Kocasinan Yemliha spor Kulübünde teknik sorumlu olarak çalıştığım görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Bu vesile ile Kocasinan Yemlihaspor başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Bundan sonraki maçlarında ve sezon planlamalarında başarılar dilerim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Anlaşma tamam! İşte Hande'nin yeni takımı
img

"Suriye ile geleceğimize yönelik büyük kararlar aldık"
img

Bir vatandaş, Trump ve eşini CİMER'e şikayet etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor

İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen tedavi yöntemi

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
Bakan Fidan: Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' çıkışı kabul edilemez

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidine Türkiye'den ilk tepki
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
ABD ordusu, Suriye'den çekilmek için plan hazırlıyor

Trump sinyali vermişti! ABD ordusundan tarihi geri adım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.