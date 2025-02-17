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Kocasinan Ülküspor Geriden Gelip Kazandı

Kocasinan Ülküspor Geriden Gelip Kazandı
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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda Kocasinan Ülküspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Kayseri Futbol Academy'i 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Kocasinan Ülküspor; 1-0 geriye düştüğü maçta Kayseri Futbol Academy'i 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Esat Sabuncu, Mert Karslı, Buse Özgül

Kocasinan Ülküspor: Atıf Hamdi Koçoğlu, Enes Atçı, Hasan Hüseyin Akpınar, Ahmet Turan Güneş, Duhan Şimşek, M. Gazi Hançer (M. Enes Yücel dk. 46), Erkan Yetik, Emirhan Karakoç (Kürşat dk. 87), Emirhan Özkul, M. Ali Görülü, Tolga Recep Oğuz (Ümit Bozkuş dk. 75)

Kayseri Futbol Academy: Zekir Büyükdaş, Ömer Can (Emre Alanlar dk. 21), Yusuf Demir (Toprak Doğanoğlu dk. 87), Alaattin Sayın, Bahattin İlker Yardımcı, Yusuf Yaylacı, Şerafettin Sevim, Kadir Aktaş, Furkan Koçak, Umut İzzet Yılmaz, Kubilay Babacan

Goller: Emirhan Karakoç (dk. 51), Ümit Bozkuş (dk. 78) (Kocasinan Ülküspor), Şerafettin Sevim (dk. 21) (Kayseri Futbol Academy) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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