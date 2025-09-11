Kocasinan Şimşekspor, Tayfun Yanar'ı Kadrosuna Kattı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, son olarak Çatalcaspor forması giyen tecrübeli defans oyuncusu Tayfun Yanar'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, defans hattına takviye yaptı. Sarı-siyahlı takım 1988 doğumlu stoper Tayfun Yanar ile sözleşme imzaladı. Futbola Kayserispor alt yapısında başlayanTayfun; Erciyesspor, Yozgatspor,TarsusİdmanYurdu, Kayseri Şekerspor, Ofspor, Nazillispor, Büyükçekmece ve Düzcespor gibi takımların formasını giydikten sonra son olarak Çatalspor'da oynamıştı.

Kocasinan Şimşekspor'un konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "1988 doğumlu stoper oyuncusu Tayfun Yanar ile dış transferde anlaşma sağlanmıştır. Futbol kariyerinde gösterdiği istikrarlı performans, mücadeleci ruhu ve saha içi liderliğiyle tanınan Tayfun Yanar, artık Kocasinan Şimşekspor formasıyla sahalarda olacak. Yeni sezonda hedeflerimize ulaşma yolunda büyük katkı sağlayacağına inandığımız Tayfun'a hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ