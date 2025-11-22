Kocasinan Şimşekspor, Diyarbakırspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

BölgeselAmatör Lig (BAL) 2. Grup ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, ligin 7. hafta karşılaşmasında yarın deplasmanda Diyarbakırspor'a konuk olacak.

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de Kayseri'nin tek temsilcisi olan Kocasinan Şimşekspor, ligin 7. hafta maçı için bugün Diyarbakır'a hareket edecek. Diyarbakırspor'un konuğu olacak sarı-siyahlı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor. Seyrantepe 2 Nolu Saha'da oynanacak Diyarbakırspor-Kocasinan Şimşekspor maçı yarın saat 14.00'da başlayacak.

Maçı Adana Bölgesi'nden MehmetBatuhan Bilgiç yönetecek.Bilgiç'in yardımcılıklarını Burak Delikanlı ile Eyüpcan Güven üstlenecek. Maçta VolkanDevelioğlu ise 4. hakem olarak görev yapacak. - KAYSERİ