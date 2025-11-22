Kocasinan Şimşekspor, Diyarbakırspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kocasinan Şimşekspor, ligin 7. haftasında yarın deplasmanda Diyarbakırspor ile karşılaşacak. Şimşekspor, bu sezon Kayseri'nin tek temsilcisi olarak önemli bir mücadele verecek.
BölgeselAmatör Lig (BAL) 2. Grup ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, ligin 7. hafta karşılaşmasında yarın deplasmanda Diyarbakırspor'a konuk olacak.
Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de Kayseri'nin tek temsilcisi olan Kocasinan Şimşekspor, ligin 7. hafta maçı için bugün Diyarbakır'a hareket edecek. Diyarbakırspor'un konuğu olacak sarı-siyahlı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor. Seyrantepe 2 Nolu Saha'da oynanacak Diyarbakırspor-Kocasinan Şimşekspor maçı yarın saat 14.00'da başlayacak.
Maçı Adana Bölgesi'nden MehmetBatuhan Bilgiç yönetecek.Bilgiç'in yardımcılıklarını Burak Delikanlı ile Eyüpcan Güven üstlenecek. Maçta VolkanDevelioğlu ise 4. hakem olarak görev yapacak. - KAYSERİ