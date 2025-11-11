Kocasinan Şimşekspor Deplasmanda Mağlup Oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, deplasmanda Kahramanmaraş ekibi Onikişubatspor'a yenildi.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta bulunan Kocasinan Şimşekspor, deplasmandan puansız ayrıldı. Kahramanmaraş ekibi Onikişubatspor ile Batıpark Adem Şahan futbol sahasında karşılaşan sarı siyahlı ekip; sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Ev sahibi ekipten Eren Demiray'ın gollerine engel olamayan Kocasinan Şimşekspor, Hüseyin Barış Temizyürek ile cevap verse de sahadan mağlup ayrıldı.

Sarı siyahlılar, bu sonuçla 5. haftayı puansız noktaladı. - KAYSERİ