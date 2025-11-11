Kocasinan Şimşekspor Deplasmanda Mağlup Oldu
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta bulunan Kocasinan Şimşekspor, deplasmandan puansız ayrıldı. Kahramanmaraş ekibi Onikişubatspor ile Batıpark Adem Şahan futbol sahasında karşılaşan sarı siyahlı ekip; sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Ev sahibi ekipten Eren Demiray'ın gollerine engel olamayan Kocasinan Şimşekspor, Hüseyin Barış Temizyürek ile cevap verse de sahadan mağlup ayrıldı.
Sarı siyahlılar, bu sonuçla 5. haftayı puansız noktaladı. - KAYSERİ
