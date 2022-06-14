Kocasinan Gençlikspor deplasmandan 3 puanla döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocasinan Gençlikspor deplasmandan 3 puanla döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kocasinan Gençlikspor deplasmandan 3 puanla döndü

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubunda ligin 14. haftasında oynanan müsabakada Kocasinan Gençlikspor, deplasmanda Yerköyspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubunda ligin 14. haftasında oynanan müsabakada Kocasinan Gençlikspor, deplasmanda Yerköyspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Stat: Yahyalı İlçe Stadı

Hakemler: Volkan Oğuz, Serkan Yıldırım, Kadir Çelikbaş

Yerköyspor: Ayhan Baklacı, Mustafa Tellioğlu, M. Arif Atılgan, Ali Benli, Onur Kişi, Ahmed Asaa, (Adem Erül dk.75), Ahmet Emin Karaca, (Erhan Altıntaş dk.75), A. Furkan Sürdem, Onur Bağçı, (Samet Erül dk.53), Burak Alma, Metehan Yörükoğlu

Kocasinan Gençlikspor: Alpaslan Ötüken, Mustafa Pelen, (E. Osman dk. 36) Ahmet Kahveci, Cankat Yalçın, Bayram Altundağ, Batuhan Öztürk, (Mustafa Aktaş dk.46) Ersin Taşdemir, Seyit Bilecen, (Musa Küpeli dk.48), Ramazan Bulmuş, Ahmet Soyak, (Okan Duran dk.75), Şerafettin Sevim, (Murat Çakmak dk.78)

Goller: Şerafettin Sevim (dk.18) (Kocasinan Gençlikspor) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kocasinan Hisarcık Yahyalı Kayseri Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title