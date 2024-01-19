Koçarlı'da Yenilenen Futbol Sahası Hizmete Açılıyor

Koçarlı'nın Bıyıklı Mahallesi'nde 12 yıl önce yapılan futbol sahası, sentetik çim zemin ve portatif tribün kazandırılarak yeniden hizmete açılacak. Önemli bir ihtiyacın karşılandığını vurgulayan Bıyıklıspor Kulübü Başkanı Ali Keskin, yetkililere teşekkür etti.

Koçarlı ilçesine bağlı Bıyıklı Mahallesi'nde, dönemin Gençlik ve Spor İl Müdürü Zeynel Akın'ın girişimleriyle 2012 yılında yapılan futbol sahası yenileniyor. Yenilenecek olan futbol sahası, sentetik çim zemin ve 250 kişilik portatif tribün ve şık soyunma odaları ile donatılacak. Tesisin yapım ihalesi önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Mahallede önemli bir eksiği giderecek olan futbol sahasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bıyıklıspor Kulübü Başkanı Ali Keskin; "Sahamız 2012 yılında dönemin Gençlik Spor İl Müdürü, aynı zamanda mahallelimiz rahmetli Zeynel Akın tarafından yaptırılmıştı. Aradan geçen sürede kullanılamaz hale gelen tesisin yenilenme ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Sentetik futbol sahamız kulübümüz için çok avantajlı olacak. Aynı zamanda mahalle halkımız için de önemli sosyal imkanlar ortaya koyacak. Bu sahada emeği büyük olan Zeynel Akın müdürümüzün adını yaşatmak için talepte bulunduk ve sözünü aldık. Yatırımda emeği geçen Bakan Yardımcımız Enes Eminoğlu, Aydın Valimiz Yakup Canbolat, Gençlik Spor İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu, milletvekillerimize teşekkür ederim" dedi. - AYDIN