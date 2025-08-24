Kocaelisporlu Yusuf Cihat Çelik: 'Zamanla Daha İyi Olacağız'

Kocaelisporlu futbolcu Yusuf Cihat Çelik, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, zamanla daha iyi olacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası Kocaelisporlu futbolcu Yusuf Cihat Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kocaelispor taraftarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Çelik, "Geçen hafta 25-30 bin, bu hafta ise harika bir deplasman tribünü. İnanılmaz desteklediler bizi. İyi mücadele ediyoruz. Yeni bir takımız. Maalesef daha puan alamadık. Daha iyi olacağız. Hocamıza güveniyoruz. Hocamız bize güveniyor. İyi çalışıyoruz Allah'ın izniyle haftaya Kayserispor maçıyla bunun karşılığını alacağız" dedi.

"Bazı şeylerin oturması zaman alabiliyor"

Yeni bir takım olduklarını hatırlatan Çelik, "Bazı şeylerin oturması zaman alabiliyor. Sahada iyi bir mücadele var. Taktik anlayışın oturması kolay olmuyor. Duran topları daha iyi çalışmamız gerekiyor. Bunları düzelttiğimiz zaman puanları alacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL