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Kocaelispor Zorlu Maçta Üç Puan Aldı

Kocaelispor Zorlu Maçta Üç Puan Aldı
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Kocaelispor, Ankara Keçiörengücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, maç sonrası yaptığı değerlendirmede karşılaşmanın zorluğuna dikkat çekti ve takımın geliştirmesi gereken yönleri olduğunu belirtti.

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Hedefe giderken içeride dışarıda fark etmez her maç zor. Dolayısıyla bugün zorlu bir karşılaşmadan zorlu bir ekipten üç puan alarak dönmek bizim için sevindirici" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "İyi oynadılar. Oyuna geldiğimizde, ilk 40 dakikada düşündüğümüz gibi bir oyun vardı ama özellikle ilk yarının son diliminde hatalar başladı. Top bizim ayağımızdayken çok sıkıntı yaşamaya başladık. Çıkarken kaptırdığımız toplarla rakibe pres imkanı sağladık. İyi oynamalarını sağladık açıkçası ama bu tip maçlar hep zordur. Özellikle hedefe giderken içeride dışarıda fark etmez her maç zor. Dolayısıyla bugün zorlu bir karşılaşmadan zorlu bir ekipten üç puan alarak dönmek bizim için sevindirici. Sıkıntılı taraflarımız var onları da en kısa sürede gidereceğimize inanıyorum. Hedefimize giden yolda doğru bir şekilde ilerlemek istiyoruz. Bugün de zor bir maçtı, kazandığımız için çok mutluyum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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