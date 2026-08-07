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Kocaelispor taraftarıyla buluştu, Metehan Altunbaş transferi duyuruldu

Kocaelispor taraftarıyla buluştu, Metehan Altunbaş transferi duyuruldu
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Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor, İzmit'te düzenlenen sezon açılışında taraftarlarıyla bir araya geldi. Yeni transferler tanıtıldı, Metehan Altunbaş ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı açıklandı, program Buray konseriyle sona erdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, İzmit'te düzenlenen sezon açılış programında taraftarıyla buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaelispor işbirliğinde Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona çok sayıda yeşil-siyahlı taraftar katıldı.

Etkinlikte, yeni transferler ve takımın tecrübeli isimleri, sezon öncesinde ilk kez toplu olarak taraftarın karşısına çıktı.

Meydanı dolduran taraftarlar, tek tek sahneye davet edilen teknik heyet ve futbolcuları tezahüratlarla selamladı.

Ayrıca, transferi etkinlik sırasında duyurulan forvet Metehan Altunbaş da sahneye çıkarak Kocaelisporlu taraftarlara selam verdi.

Kulüp başkanı Recep Durul, teknik heyet ve futbolcular, sahnede toplu fotoğraf çektirdi.

Program, sanatçı Buray'ın konseriyle sona erdi.

Metehan Altunbaş, Kocaelispor'da

Kulübün ABD merkezli X hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcu Metehan Altunbaş ile kulübümüz arasında 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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