Kocaelispor Yeni Sezon Hazırlıklarına Kartepe'de Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 29 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Kartepe'de yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Takım, önceki etapları Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde tamamlamıştı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Kartepe'de devam edecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın üçüncü etap kamp çalışmaları 29 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde The Green Park Kartepe'de gerçekleştirilecek.
Takım, birinci ve ikinci etap kamp çalışmalarını, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapmıştı.
Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Spor