Kocaelispor ve Kayserispor Golsüz Beraberlikle İlk Yarıyı Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, Kayserispor'u konuk etti. İlk yarıda her iki takım da pozisyon bulsa da, gol atmayı başaramadı. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Kocaelispor'da sol kanattan kazanılan korneri kullanan Can'ın ortasında savunma yapan Denswill, topu kafayla uzaklaştırdı.
24. dakikada Kayserispor'un sağdan atağında kale sahası içinde topla buluşan Cardoso, kaleyi düşündü ancak sert şutunda top az farkla auta çıktı.
35. dakikada Kocaelspor'un sol kanattan gelişen atağında uzun pasta ceza sahası içinde topla buluşan Petkovic, topa istediği vuruşu yapamadı. Araya giren savunma topu uzaklaştırdı.
Hakemler: Yasin Kol, Murat Tuğberk Curbay, Salih Mazlum
Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Anfernee Dijksteel, Appindangoye, Oleksandr Syrota, Muharrem Cinan, Tayfur Bingöl, Cafumana (Show), Joseph Nonge, Can Keleş, Ryan Mendes (Oğulcan Çağlayan dk. 10) Bruno Petkovic
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Daniel Agyei, Karol Linetty, Tarkan Serbest, Furkan Gedik, Mustafa Efe Bilim, Yusuf Cihat Çelik, Bünyamin Dalkılıç, Rivas
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Abdulsamet Burak, Stefano Denswil, Lionel Carole, Yaw Ackah, Ramazan Civelek, Mendes, Benes, Miguel Cardoso, Indrit Tuci
Yedekler: Onurcan Piri, Burak Kapacak, Carlos Mane, Yiğit Emre Çeltik, Dorukhan Toköz, Aaron Opoku, Gidion Jung, Kayra Cihan, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıaslan
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Sarı kart: Can Keleş (Kocaelispor) - KOCAELİ