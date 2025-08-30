Kocaelispor ve Kayserispor Golsüz Beraberlikle İlk Yarıyı Tamamladı

Kocaelispor ve Kayserispor Golsüz Beraberlikle İlk Yarıyı Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, Kayserispor'u konuk etti. İlk yarıda her iki takım da pozisyon bulsa da, gol atmayı başaramadı. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, Kayserispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Kocaelispor'da sol kanattan kazanılan korneri kullanan Can'ın ortasında savunma yapan Denswill, topu kafayla uzaklaştırdı.

24. dakikada Kayserispor'un sağdan atağında kale sahası içinde topla buluşan Cardoso, kaleyi düşündü ancak sert şutunda top az farkla auta çıktı.

35. dakikada Kocaelspor'un sol kanattan gelişen atağında uzun pasta ceza sahası içinde topla buluşan Petkovic, topa istediği vuruşu yapamadı. Araya giren savunma topu uzaklaştırdı.

Hakemler: Yasin Kol, Murat Tuğberk Curbay, Salih Mazlum

Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Anfernee Dijksteel, Appindangoye, Oleksandr Syrota, Muharrem Cinan, Tayfur Bingöl, Cafumana (Show), Joseph Nonge, Can Keleş, Ryan Mendes (Oğulcan Çağlayan dk. 10) Bruno Petkovic

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Daniel Agyei, Karol Linetty, Tarkan Serbest, Furkan Gedik, Mustafa Efe Bilim, Yusuf Cihat Çelik, Bünyamin Dalkılıç, Rivas

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Abdulsamet Burak, Stefano Denswil, Lionel Carole, Yaw Ackah, Ramazan Civelek, Mendes, Benes, Miguel Cardoso, Indrit Tuci

Yedekler: Onurcan Piri, Burak Kapacak, Carlos Mane, Yiğit Emre Çeltik, Dorukhan Toköz, Aaron Opoku, Gidion Jung, Kayra Cihan, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıaslan

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Sarı kart: Can Keleş (Kocaelispor) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail'den Yemen'e ağır darbe! Husilerin başbakanı ve çok sayıda bakan öldü

İsrail'den komşu ülkeye ağır darbe! Başbakan ve bakanlar öldü
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Shiftdelete'in Kurucusu Hakkı Alkan'dan skandal! Çalışanına saksı fırlatıp tehditler savurdu

Ünlü medya patronundan skandal! Çalışanına saksı fırlatıp tehdit etti
Yeni sezona damga vuracak ikili! Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu

Yeni sezona damga vuracak ikili! İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı: İlk görüşme gerçekleşti

Yılın transfer çalımı: İlk görüşme gerçekleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.