Taraftarlar Kocaelispor Fenerbahçe maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin başlamasına saatler kala stadyum ve çevresinde her iki takım taraftarlarının da yoğunluğu dikkat çekmeye başladı. Taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde maç atmosferini erkenden oluşturdu. - KOCAELİ