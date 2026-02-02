Haberler

Taraftarlar Kocaelispor Fenerbahçe maçına hazır

Kocaelispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma öncesi stadyum çevresinde toplanan taraftarlar, tezahüratlar ve bayraklarla erken saatlerden itibaren maç atmosferini oluşturdu. Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Kocaelispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma öncesinde stadyum çevresinde toplanan taraftarlar; tezahüratlar, bayraklar ve takım renkleriyle maç atmosferini erken saatlerden itibaren oluşturmaya başladı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin başlamasına saatler kala stadyum ve çevresinde her iki takım taraftarlarının da yoğunluğu dikkat çekmeye başladı. Taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde maç atmosferini erkenden oluşturdu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
