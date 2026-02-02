Taraftarlar Kocaelispor Fenerbahçe maçına hazır
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin başlamasına saatler kala stadyum ve çevresinde her iki takım taraftarlarının da yoğunluğu dikkat çekmeye başladı. Taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde maç atmosferini erkenden oluşturdu. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor