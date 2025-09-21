Kocaelispor ve Çaykur Rizespor 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor, Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip Rizespor, Ibrahim Olawoyin'in golüyle öne geçerken, Kocaelispor VAR penaltısı ile eşitliği sağladı. Maçın sonunda her iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor, sahasına Çaykur Rizespor'u konuk etti. Konuk ekip Çaykur Rizespor, 45+1. dakikada Ibrahim Olawoyin'in ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında VAR incelemesi sonrası penaltı kazanan Kocaelispor, 45+13'te Bruno Petkovic'in fileleri havalandırmasıyla skoru eşitledi.
İlk yarısı oldukça tempolu geçen karşılaşmanın ikinci devresinde gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonuçla Rizespor puanını 5'e yükseltirken, henüz galibiyetle tanışamayan Kocaelispor 2 puana ulaştı.