Haberler

Kocaelispor ve Beşiktaş kupa maçına 'Küfüre karşıyız' pankartıyla çıktı

Kocaelispor ve Beşiktaş kupa maçına 'Küfüre karşıyız' pankartıyla çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk ederken, sahaya birlikte taşıdıkları 'Futbola aşığız, küfüre karşıyız' pankartıyla küfürsüz tribün çağrısında bulundu. Hafta içi oynanan maça ilgi büyük oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Grup maçı öncesinde Kocaelispor konuk ettiği Beşiktaş ile sahaya birlikte taşıdıkları 'Futbola aşığız, küfüre karşıyız' pankartıyla çıktı. Maçın hafta içi oynanmasına rağmen tribünlerdeki doluluk da dikkat çekti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 3. maçında Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde iki takım sahaya birlikte taşıdıkları pankartla çıktı. "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" ifadelerine yer verilen pankartla küfürsüz tribün mesajı verildi. Hafta içi mesaisinde tribünlerin doluluğu ise dikkat çekti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi

İsrail uçaklarının bomba yağdırdığı ülkeden dumanlar yükseldi
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama

Sadece 31 günde 2 milyar dolarlık harcama yaptılar
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal

Komşudan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi

İsrail uçaklarının bomba yağdırdığı ülkeden dumanlar yükseldi
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Epstein belgeleri ortaya çıkardı: Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler

Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler!