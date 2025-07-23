Kocaelispor'un Yeni Sezon Hazırlıkları Düzce'de Devam Ediyor

Kocaelispor'un Yeni Sezon Hazırlıkları Düzce'de Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Düzce'deki kampında teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde idman yaptı. Futbolcular, yarın Trendyol 1. Lig'den Sivasspor ile hazırlık maçı yapacak.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına kamp yaptığı Düzce'de devam etti.

Yeşil-siyahlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde idmana çıktı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışması yapıldı.

Kocaelispor, yarın Trendyol 1. lig ekiplerinden Sivasspor'la hazırlık maçında karşılaşacak.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Spor
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