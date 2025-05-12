Kocaelispor'un Şampiyon Bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Dalgalanıyor
Trendyol 1. Lig'de şampiyon olan Kocaelispor'un bayrağı, Süper Lig'e yükselmesinin ardından İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asıldı. Kocaeli temsilcisi, 16 yıllık Süper Lig özlemini bu sezon sonlandırdı.
Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un bayrağı İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.
Trendyol 1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Kocaelispor'un bayrağı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanıyor.
Kocaeli temsilcisi, 16 yıllık Süper Lig hasretini bu sezon noktaladı.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor