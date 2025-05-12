'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Erdoğan çok net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Kocaelispor'un Şampiyon Bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Dalgalanıyor

Kocaelispor'un Şampiyon Bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Dalgalanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olan Kocaelispor'un bayrağı, Süper Lig'e yükselmesinin ardından İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asıldı. Kocaeli temsilcisi, 16 yıllık Süper Lig özlemini bu sezon sonlandırdı.

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un bayrağı İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.

Trendyol 1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Kocaelispor'un bayrağı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanıyor.

Kocaeli temsilcisi, 16 yıllık Süper Lig hasretini bu sezon noktaladı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih bile belli! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlama planı

Aslan 25. şampiyonluğa koşuyor! İşte Galatasaray'ın kutlama planı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.