Haberler

Karol Linetty cezalı duruma düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Maçta sarı kart sınırında bulunan Karol Linetty, ilk yarının uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Kocaelispor'da kart sınırında bulunan Karol Linetty ilk yarının uzatma dakikasında gördüğü sarı kartla sonraki maçta cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor, 20. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe'yi ağırladı. Kadrodaki 3 futbolcusu sarı kart sınırında bulunan yeşil-siyahlılarda Karol Linetty ilk yarının uzatma dakikalarında gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Linetty, haftaya oynanacak olan Kayserispor maçında forma giyemeyecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı

Tüm dünyayı pislik ağına düşürmüş! Eski cumhurbaşkanı da listede var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı

Lucescu hastaneye kaldırıldı
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Rahem Sterling'i doğruladı

Dünyaca ünlü süperstarı Samsunspor'a getiriyor
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı

Lucescu hastaneye kaldırıldı
Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu

Lookman imzayı attı! İşte bonservisi ve maaşı
Kocaelispor'a destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız

Kocaeli'ye destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız