Karol Linetty cezalı duruma düştü
Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor, 20. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe'yi ağırladı. Kadrodaki 3 futbolcusu sarı kart sınırında bulunan yeşil-siyahlılarda Karol Linetty ilk yarının uzatma dakikalarında gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Linetty, haftaya oynanacak olan Kayserispor maçında forma giyemeyecek. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor