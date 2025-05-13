Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Devlet Memurları Kanunu için yeni değişiklik önerisi hazırlandı

Devlet Memurları Kanunu değişebilir

Kocaelispor'un 1. Lig Performansı: En Çok Goller İkinci Yarının Son Dakikalarında Atıldı

Kocaelispor'un 1. Lig Performansı: En Çok Goller İkinci Yarının Son Dakikalarında Atıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'e uzun bir aradan sonra dönen Kocaelispor, bu sezon şampiyon olduğu 1. Lig'de maçların son 15 dakikasında attığı gollerle dikkat çekti. Körfez ekibi, sezon genelinde 68 gol atarken, en çok golü 31-45 dakikalar arasında kaydetti.

Süper Lig'e 16 yıl aradan sonra yeniden dönen Kocaelispor, bu sezon şampiyonlukla tamamladığı 1. Lig'de maçların son 15 dakikalık bölümlerindeki gol istatistikleriyle dikkat çekti. En çok golü devrelerin son 15 dakikasında atan Körfez ekibi, en çok golü de 31-45 dakika arasında yedi.

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'un şampiyonlukla tamamladığı 1. Lig karnesinde attığı ve yediği gollerin dağılımlarında karşılaşmaların son çeyreklerindeki performansları dikkat çekti. Bu sezon 68 gol atıp, kalesinde 41 gol gören Körfez ekibi, ligin ikinci yarısında toplam 37 gol kaydetti. İkinci devre 26 golü ayakla ağlara gönderen yeşil-siyahlılar, 8 golü kafayla, 3 golü de penaltıdan attı. Sezonun ikinci yarısında 3 maçta gol atamayan lider Kocaelispor 5 maçta da kalesini gole kapattı. Ligin ilk yarısında bir kere kendi kalesine gol atan Kocaelispor 19 maçta toplam 30 gol kaydetmiş; 4 maçta gol atamazken 8 maçta da kalesinde gol görmemişti. Körfez ekibi, bu gollerin 24'ünü ayakla, 5'ini kafayla, 1'ini de penaltıdan atmıştı.

İkinci yarıda Kocaelispor'un attığı gollere bakıldığında 10 golle en çok 31-45 dakikalar arasında skor geldi, ardından 76-90 dakikalar arasında 8 kez rakip fileler havalandırıldı. 16-30 ve 46-60 dakikaları arasında 6'şar kez gol atan Körfez ekibi, 61-75 dakikaları arasında 4 gol, ilk 15 dakikada ise hanesine 3 gol yazdırdı.

Kocaelispor, toplam 5 golle en az golü ilk 15 dakikada kaydetti. Kocaelispor sezon boyunca ilk 45 dakikaların kayıp zamanda 3, 90+ dakikalarda ise 7 gol buldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski, İstanbul'da yalnızca Putin ile görüşecek

Dünyanın gözü bu zirvede! Zelenski, İstanbul'a gelmeden resti çekti
Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı

Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı

Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia
Görüntülendiğinden haberi yoktu! Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket

Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.