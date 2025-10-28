Kocaelispor, Ulusal Lisans İçin Borçlarını Kapatmaya Çalışıyor

Kocaelispor, ulusal lisans için gerekli borçsuzluk kağıdını alabilmek adına 150 milyon lirayı bulan acil ödenmesi gereken borcu kapatmaya odaklandı. Kocaelispor'da Başkan Recep Durul, 28 Kasım'a kadar süresi olan bu durum için, en kısa sürede halledeceklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor, sezona 28 olan kadro genişliğinin 25'e düşürüldüğü oyuncu kısıtlamasıyla başlamıştı. Ulusal lisans almak için gerekli kriterlerin sağlanmasında eksiği bulunan Kocaelispor yaptırımların ilk adımı olan kadro kısıtlamasıyla karşılaştı. Ulusal lisans alabilmek için; vergi, sigorta ve futbolcu bulunmadığına dair resmi evrak olan 'borçsuzluk' belgesini federasyona ibraz etmesi gereken Kocaelispor, 30 Eylül'e kadar 150 milyonu bulan acil ödenmesi gereken borcu ödeyebilmek için çalışma başlatmıştı.

"En kısa sürede halledeceğiz"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise 30 Eylül'de tamamlanan ulusal lisans başvuru süresini kulüplere kolaylık sağlamak için 28 Kasım'a kadar uzattığını açıklamıştı. Borcun süresi içinde ödenmemesi ve borçsuzluk evrağının federasyona ibraz edilmemesi halinde uyarı ve ilave sürenin ardından 3 puan silme yaptırımıyla endişeli günler geçiren yeşil-siyahlılar sürenin uzatılmasıyla nefes almıştı. Ligde üst üste galibiyetler alarak sportif açıdan yükselişe geçen Kocaelispor'da idari açıdan da borçların ödenmesi için hazırlıklar yapılıyor. Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul acil ödenmesi gereken borçlar ve borçsuzluk belgesi alınması konusunda, "Şu an oraya odaklandık. Hazırlık yapıyoruz. En kısa sürede inşallah halledeceğiz" dedi.