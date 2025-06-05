Kocaelispor U19 Takımı Şampiyonluk Primini Aldı

Kocaelispor, U19 takımının Bölgesel Gelişim Ligi şampiyonluğunu ödüllendirdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen 900 bin TL'lik prim, futbolcuların hesaplarına yatırıldı.

Kocaelispor'un U19 takımı, 2024–2025 U19 Bölgesel Gelişim Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Genç futbolcuların başarısı, yalnızca kupa ve madalyalarla değil, maddi ödülle de taçlandırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2024–2025 sezonu U19 ve U17 Gelişim Ligleri Statüsü'ne göre; U19 Bölgesel Gelişim Ligi'ni zirvede tamamlayan takıma verdiği 900 bin TL para ödülü, kulüpten yapılan açıklamada futbolculara dağıtılacağı belirtilmişti. U19 takımı bayram öncesi ödüllerini de aldı. Kocaelispor yönetimi, federasyondan gelen şampiyonluk primini geciktirmeden futbolcularla paylaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "U19 takımımızın elde ettiği başarı doğrultusunda başkanımız Recep Durul'un taahhüt ettiği şampiyonluk prim ödemesi, bugün itibarıyla futbolcularımızın hesaplarına yatırılmıştır." denildi. - KOCAELİ