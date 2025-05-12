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Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'i 83 Kartla Tamamladı

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'i 83 Kartla Tamamladı
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Trendyol 1. Lig'de şampiyon olan Kocaelispor, 38 haftalık serüvenini toplamda 83 kartla tamamladı. Sezonda en çok kartı Sakaryaspor maçında alan Kocaelispor, yalnızca iki maçı kartsız bitirdi.

Trendyol 1. Lig'deki 38 haftalık maç serüvenini 83 kartla tamamlayan Kocaelispor, biri çift sarıdan 5 kırmızı ve 78 sarı kart gördü. İstanbulspor ve Iğdır FK maçlarını kartsız tamamlayan şampiyon Kocaelispor, en çok kartı da Sakaryaspor maçında gördü.

Trendyol 1. Lig'de 38 haftalık serüveni şampiyonlukla tamamlayan Kocaelispor, sezon boyunca rakipleriyle girdiği mücadelelerde 3 maçta eksik oynadı. Birçok maçta oyuncuları sarı kart ihtarı alan Kocaelispor, yalnızca iki maçta hiç kart görmeden sahadan ayrıldı. Körfez ekibi, sezonu 78 sarı, 5 kırmızı olmak üzere toplam 83 kartla tamamladı. Bu sezon en çok sarı kartı (5) Sakaryaspor maçında gören Kocaelispor, ilk yarıda oynanan İstanbulspor maçını ve ikinci yarıdaki Iğdır FK müsabakasını kartsız tamamladı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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