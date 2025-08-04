Kocaelispor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Trabzonspor ile yapacağı maç öncesi idmanlarına Körfez Brunga Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, düz koşu ve çeşitli şut çalışmaları yaptı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, deplasmanda yapacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.
Yeşil-siyahlı futbolcular, Körfez ilçesindeki Körfez Brunga Tesisleri'nde idmana çıktı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde düz koşuyla başlayan antrenman, ısınma hareketleriyle devam etti. Futbolcular, pas oyununun ardından minyatür kalede dar alanda şut çalıştı.
Kocaelispor, 11 Ağustos'ta Papara Park'ta Trabzonspor'la sezonun ilk maçına çıkacak.
Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Spor