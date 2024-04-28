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Kocaelispor, Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup etti

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Trendyol 1.Lig 32. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, evinde karşılaştığı Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta atılan goller ve kartlar da detaylı bir şekilde yer aldı.

Trendyol 1.Lig 32. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, evinde karşılaştığı Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

55. dakikada kaleci Gökhan'ın pası kısa düştü. Araya giren Doğan Can'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Djitte, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 0-1

66. dakikada Yusuf Cihat kaleye sırtı dönükken topu önüne aldı ve iki rakibini eksiltti. Yerden seken topa sağ ayağının üzeriyle vuruşunu yapan Yusuf Cihat meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

69. dakikada merkezden topu getiren Amaral, Candeias'a pasını aktardı. Ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Candeias'ın pasında penaltı noktası üzerinden vuruşunu yapan Amaral meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

74. dakikada sağ kanattan Amaral topu getirdi, pasını ceza sahası içi sağ çaprazındaki Candeias'a aktardı. Ceza sahasına koşu yapan Vukovic, Candeias'ın pası sonrası çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

90+2. dakikada Bandırmaspor'da Dominique Joel Badji sarı kart gördü ancak VAR tavsiyesiyle hakem Alpaslan Şen monitöre giderek pozisyonu tekrar izledi. İncelemenin ardından sahaya dönerek sarı kartı iptal eden hakem Alpaslan Şen, Badji'ye kırmızı kart gösterdi.

Hakemler: Alpaslan Şen, Erkan Akbulut, Samet Özkul

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan (Mehmet Yılmaz dk. 76), Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Tuncer Duhan Aksu, Emir Ortakaya (Josip Vokuvic dk. 58), Daniel Joao Santos Candeias, Yusuf Cihat Çelik (Mesut Can Tunalı dk. 85), Joao Pedro Reis Amaral, Giorgi Beridze (Barış Alıcı dk. 76), Ramil Şeydayev (Davit Skhirtladze dk. 58)

Yedekler: Harun Tekin, Cem Ekinci, Giorgi Kharaishvili, Atila Turan, Bedirhan Yıldız

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Edson Andre Sitoe, Batuhan Yayıkcı, Mücahit Albayrak, Remi Jose Michel Mulumba (Dominique Joel Badji dk. 84), Cebio Soukou (Mustafa Çeçenoğlu dk. 76), Marvin Ladji Gakpa (Moussa Kalılou Djitte dk. 46), Doğan Can Davas (Emirhan Aydoğan dk. 84), Metehan Mimaroğlu (Levent Ayçiçek dk. 46), Marc Jozefzoon

Yedekler: Akın Alkan, Emre Batuhan Adıgüzel, Emirhan Ayhan, Mert Çelik, Mehmet Özcan

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Goller: Yusuf Cihat Çelik (dk. 66), Joao Pedro Reis Amaral (dk. 69), Josip Vokuvic (dk. 74) (Kocaelispor), Moussa Kalılou Djitte (dk. 55) (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Dominique Joel Badji (dk. 90+2) (Bandırmaspor)

Sarı kart: Duhan Aksu, Yusuf Cihat Çelik (Kocaelispor), Edson Andre Sitoe, Marc Jozefzoon (Bandırmaspor) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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