Kocaelispor Teknik Direktörü Taşdemir: 'Rahatlık futbola yaramıyor'

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Geosis Boluspor'a 4-3 mağlup olan Kocaelispor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, rahatlığın futbola yaramadığı gerçeğini bir kez daha gördüklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşdemir, oyuncuların bugün maça kendilerine yakışmayan bir oyunla başladıklarını belirtti.

Futbolcuların ourumu telafi etmek isteseler de yeterli olmadığını dile getiren Taşdemir, "Bizi bu noktaya getiren, camiamızın, bizlerin 16 yıllık hasretine son veren arkadaşlarımızın bir kez kötü oynama hakkı vardır bence diye düşünüyorum." dedi.

Taşdemir, özellikle ilk yarı kötü oynadıklarını, daha sonra kendilerine yakışır oynamaya çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Oynadık da ama sonunu getiremedik. İlk defa taraftarlarımızın karşısında mağlup olduğumuz için çok üzgünüz ama biz totale bakıyoruz. Sonuçta hedefe ulaştık. Çok da erken ulaştık bu zorlu ligde. Ulaştıran arkadaşlarıma, kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Çok büyük emek verdiler çünkü. Son iki maçımız kaldı. Böyle bir oyunla değil, bize yakışan oyunla ligi bitirmek istiyoruz."

Geosis Boluspor cephesi

Geosis Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Kocaelispor'un şampiyonluğunu ve Süper Lig'e yükselişini tebrik ederek, "Çok çile çektiniz. Çok mücadele verdiniz. Yolunuz açık olsun." diye konuştu.

Kendi açılarından zor bir maç oynadıklarına değinen Koşukavak, Kocaelispor'un ligin en iyi kadrosuna sahip olduğunu ifade etti.

Koşukavak,, "Kendimize özel problemlerimiz var. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Statsızlık, çok sarı kart sınırı ve sakatlıklar. Açıkçası maç öncesi endişeli ve kaygılıydım." ifadelerini kullandı.

Statları olmadan ve küçük bütçelerle mücadele ettiklerine dikkati çeken Koşukavak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kocaelispor'u nasıl takdir etmek gerekiyorsa Boluspor'u da takdir etmek gerekiyor. Sürekli deplasman oynuyoruz. Allah yardım ediyor. Burayı da geçtik, kaldı iki. Geçen sene de play-off oynamıştık, bu sene de nasip olur inşallah."