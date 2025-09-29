Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: 'Buralarda Böyle Hatalar Cezasız Kalmıyor'

KOCAELİSPOR Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Topa sahip olmak ana planımızdı. Beşiktaş baskı yapıyor ama belli bir bölümden sonra baskıyı kıracağımızı biliyordum. Topa sahip olmak için fazlasıyla çalışıyorum. Bu tür maçlarda topu ayağınızda tutmazsanız işiniz zor oluyor. Buralarda böyle hatalar cezasız kalmıyor" dedi.

Kocaelispor, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Zor bir maçtı benim adıma ve oyuncularım adına. Hepinizin bildiği gibi kazanamamanın stresi ile hazırlandık. Oyuncularımı bu konuda uyardımsa da bu iş kolay değil. Fazlasıyla kazanmak istiyorlardı ancak Beşiktaş deplasmanı çok zor. Önemli oyuncuları var Beşiktaş'ın. Bu kadar gergin başlamanın cezasını çektik. Oyuncularım çok üzgün ben de üzülüyorum. Bireysel hatalarda geri düştük. Bu kadar basit hatalar yaparsanız maç zor geçer ama oyuncularımın bir yerde hakkını teslim etmek lazım. İnanılmaz reaksiyon gösterdiler. Özellikle 2'nci yarı çok çabaladık ve şans yakaladık. Beşiktaş'a karşı ancak bu kadar pozisyona girebilirsiniz. Pozisyonları değerlendiremedik. Eksiklerimiz vardı. Bu konuda 2'nci golü bulamadık ve nihayetinde 3'üncü golü de kendimiz attık. Kalemize tüm golleri biz atıp yenildik. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

'SAKATLIKLAR BENİ ÇOK ZORLADI'

Oyuncularının çok istekli olduğunun altını çizen İnan, "Bazen çok konsantre olduğunuzda çok gergin başlayabilirsiniz. Oyuncularımla 1 hafta boyunca çalıştım çok istekliydiler. Tabii olmadı. Ben de oyuncuyken böyle hatalar yaptım. Bugün hata yapmamız üzücü. Sakatlıklar ile ilgili 1 ay Ahmet bizden uzak kaldı ama hazır durumda. Bu maç değerlendirmedik. Risk almak istemedim. Oyuncularım hemen oynamak istiyor. Bu iyi bir şey ama bir yandan da onlar hazır değilken oynatmak onları risk etmek olmuyor. Sakatlıklar beni çok zorladı. Kafamda oluşturmak istediğim ana oyuncuların sakat olması işimi çok zorlaştırdı" şeklinde konuştu.

'BURALARDA BÖYLE HATALAR CEZASIZ KALMIYOR'

Selçuk İnan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bizim takımımız farklı formasyonda oynayabiliyor. Sürekli uzun topla oynamaya çalışıyoruz. Topa sahip olmak ana planımızdı. Beşiktaş baskı yapıyor ama belli bir bölümden sonra baskıyı kıracağımızı biliyordum. Topa sahip olmak için fazlasıyla çalışıyorum. Bu tür maçlarda topu ayağınızda tutmazsanız işiniz zor oluyor. Buralarda böyle hatalar cezasız kalmıyor."

'TÜRK HAKEMLERİNİ ÇOK SEVİYORUM'

Türk hakemlerini çok sevdiğini belirten İnan, "Türk hakemlerini çok seviyorum. Yabancı hakem gelmesini istemiyorum. Türk hakemlerini çok seviyorum" diyerek sözlerini noktaladı.