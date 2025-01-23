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Kocaelispor Teknik Direktörü Beridze ve Caktas'tan Yararlanamayacak

Kocaelispor Teknik Direktörü Beridze ve Caktas'tan Yararlanamayacak
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Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Giorgi Beridze ve Mijo Caktas'ın sezonun geri kalan kısmında kadroda yer almayacaklarını açıkladı. Taşdemir, oyunculara yeni kulüp bulmalarını istedi. Kocaelispor, Pendik maçı hazırlıklarına başladı.

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, kadroda düşünmediği Giorgi Beridze ve Mijo Caktas'ın kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Pendik maçı hazırlıklarına Körfez Brunga Tesisleri'nde yapılan antrenman ile başladı. Antrenman öncesi teknik direktör İsmet Taşdemir, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Giorgi Beridze ve Mijo Caktas'tan bundan sonraki süreçte yararlanmayacağını belirten Taşdemir, "Bunu ilk defa sizlerle paylaşıyorum. Yönetimimizle de konuştum, başkanımızla da konuştum ve iki arkadaşımızla da konuştum. Sezonun geri kalan kısmında iki arkadaşımızdan faydalanamayacağımı kendilerine söyledim. Kendilerine kulüp bulmalarını, eğer bulamazlarsa da takımda antrenmanlarda belli bölümlerinde olamayacakların belirttim. Bundan sonraki süreçte maç kadrolarında olmayacaklar. Takımla beraber olacaklar ama taktik idmanlarında olmayacaklar" dedi. Takas konusuna da değinen Taşdemir, "Takas olur mu? Olmaz mı? Bilmiyorum. Bir takas için bir kulüple konuştuk ama olmadı. Olursa da değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

Ryan Mendes: "Kazanabilmemiz için sadece Mendes'in iyi olması yetmiyor"

Kocaelispor'un tecrübeli oyuncusu Ryan Mendes ise takımı için elinde geleni yaptığını dile getirerek, "Kazanabilmemiz için sadece Mendes'in iyi olması yetmiyor, bütün takımın iyi olması gerekiyor. Ben şunun da farkındayım; evet takım için önemli bir oyuncuyum ama bu üzerimde herhangi bir baskı kurmuyor. Maçlarda hepimizin iyi performans sergilemesi gerekiyor. Tabii ki ben her maç elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"İç saha mı, deplasmanda mı kendini iyi hissediyorsun?" sorusuna ise Mendes, "Aslında ben hem içeride hem dışardaki maçlarda kendimi iyi hissediyorum ama tabii ki taraftarımızın önünde oynamak bizim için daha iyi" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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