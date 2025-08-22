Kocaelispor, Tayfur Bingöl ile 2+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tayfur Bingöl, geçen sezon Eyüpspor'da kiralık olarak forma giymişti.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Tayfur. Tayfur Bingöl ile kulübümüz arasında 2+1 yıllık anlaşma imzalanmıştır." ifadesine yer verildi.
Geçen sezon kiralık olarak Eyüpspor'da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 33 maçta 5 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu, bu sezon ise Beşiktaş formasıyla 2 Avrupa kupası maçında görev aldı.
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Spor