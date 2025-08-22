Kocaelispor, Tayfur Bingöl ile 2+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Kocaelispor, Beşiktaş'tan transfer ettiği Tayfur Bingöl ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. 32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Eyüpspor'da kiralık olarak forma giymişti.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Beşiktaş'tan 32 yaşındaki futbolcusu Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattığını açıkladı. Kente gelen Tayfur Bingöl, Körfez Burunga Tesisleri'nde kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
"Büyük camiamıza hoş geldin Tayfur. Tayfur Bingöl ile kulübümüz arasında 2+1 yıllık anlaşma imzalanmıştır."
2024-2025 sezonunda Süper Lig ekibi Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl, görev aldığı 33 maçta 5 gol ve 1 asistlik skor katkısında bulundu.