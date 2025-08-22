Kocaelispor, Tayfur Bingöl ile 2+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Kocaelispor, Tayfur Bingöl ile 2+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Kocaelispor, Beşiktaş'tan transfer ettiği Tayfur Bingöl ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. 32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Eyüpspor'da kiralık olarak forma giymişti.

KOCAELİSPOR, Beşiktaş'tan transfer ettiği Tayfur Bingöl ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Beşiktaş'tan 32 yaşındaki futbolcusu Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattığını açıkladı. Kente gelen Tayfur Bingöl, Körfez Burunga Tesisleri'nde kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Büyük camiamıza hoş geldin Tayfur. Tayfur Bingöl ile kulübümüz arasında 2+1 yıllık anlaşma imzalanmıştır."

2024-2025 sezonunda Süper Lig ekibi Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl, görev aldığı 33 maçta 5 gol ve 1 asistlik skor katkısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
