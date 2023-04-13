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Kocaelispor taraftarına otobüs desteği

Kocaelispor taraftarına otobüs desteği

Spor Haberleri

İzmit Belediyesi, Kocaelispor'un deplasmanda Vanspor ile oynayacağı maça gidebilmeleri için Hodri Meydan taraftar grubuna otobüs desteği verecek.

İzmit Belediyesi, Kocaelispor'un deplasmanda Vanspor ile oynayacağı maça gidebilmeleri için Hodri Meydan taraftar grubuna otobüs desteği verecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un lideri Kocaelispor, bu hafta sonu Van deplasmanında kritik bir maça çıkacak. Yeşil siyahlı ekip, ligde 5 puan önünde olduğu Bitexen Vanspor FK ile cumartesi günü karşı karşıya gelecek. İzmit Belediyesi de takımı deplasmanda yalnız bırakmak istemeyen Hodri Meydan taraftar grubuna otobüs desteği verecek. İzmit Belediyesi, taraftarların Van deplasmanına giderek takımın yanında olmaları için 2 otobüs desteği sağlayacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu İzmit Belediyesi Van Spor Haberler

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