Kocaelispor Taraftarı Beşiktaş Maçı İçin İstanbul'a Yola Çıktı
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanına gidecek olan Kocaelispor taraftarı, marşlar ve tezahüratlarla hareket etti. Hodri Meydan Dernek Başkanı Enver Güler, tribünde en güçlü desteği vereceklerini belirtti.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Beşiktaş deplasmanına gitmek için bir araya gelen Kocaelispor taraftarı, tezahüratlar ve marşlar eşliğinde otobüslere binerek İstanbul'a doğru yola çıktı. "Tribüne kafamız yukarıda gireceğiz" diyen Hodri Meydan Dernek Başkanı Enver Güler, İnönü'de takıma tribünden en güçlü desteği vereceklerini vurguladı.

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Kocaelispor'da taraftar heyecanı zirveye çıktı. Günler öncesinden hazırlıklarını yapan yeşil-siyahlı taraftarlar, maç günü öğle saatlerinde İzmit sahilde toplandı. Marşlar ve tezahüratlar eşliğinde renkli görüntüler oluşturan Hodri Meydan grubu, otobüslere binerek İstanbul'un yolunu tuttu. "Tribüne kafamız yukarıda gireceğiz" diyen Hodri Meydan Dernek Başkanı Enver Güler, İnönü'de sadece takımlarına destek olmakla kalmayıp, Kocaeli şehrinin duruşunu da tüm Türkiye'ye göstereceklerini ifade etti.

"Tribüne kafamız yukarıda gireceğiz"

Hodri Meydan Dernek Başkanı Enver Güler, "Evet İnönü'ye gidiyoruz. Taraftar yoğun bir şekilde geliyor. Hava şartlarının da çok da önemi yok. Saat 15.00'da buradan yola çıkacağız. Takıma güveniyoruz. Tribünle biz mücadele edeceğiz. Onlar da sahada edecek. Tribüne kafamız yukarıda gireceğiz. Keskin bakacağız. İnanılmaz bir mücadele göstereceğiz. Bunu herkes görecek. Sahada takımdan da aynı mücadeleyi bekliyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
