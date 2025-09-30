Kocaelispor Taraftar Grubundan Takıma Destek Mesajı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a mağlup olan Kocaelispor'da taraftar grubu Hodri Meydan, takımın yanında oldukları mesajını verdi.

Kocaelispor Taraftar Grubu Hodri Meydan, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaparak, sezon başından bu yana yapıcı tavırlarını sürdürdüklerini ve alınan sonuçlardan bağımsız olarak takımlarının yanında olduklarını ifade etti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yıkıcı değil, yapıcı olan tavrımızla sezon başından beri takımımızın yanında olup, tüm futbolcularımızı büyük bir inançla destekledik. Yıllarını tribünü olmayan kasaba stadyumlarında, kontenjanlarla boğuşarak geçiren bizler için sahada verilen mücadele her zaman skor tabelasından önce gelmektedir. Bugün Beşiktaş maçında futbolcularımızın sahada ortaya koyduğu mücadeleden, kazanma arzusundan ve isteğinden razıyız. Yıllardır hayalini kurduğumuz, tırnaklarımızla kazıyarak değişmeyen armamızla geldiğimiz bu ligden kolay kolay gitmeyeceğiz. Biz taraftarlar stadyumu cehenneme çevireceğiz. ve siz futbolcular; siz de o sahayı cehenneme çevireceksiniz. Başka çareniz de, şansınız da yok." - KOCAELİ