Kocaelispor Taraftar Derneği'nden Hakem Zorbay Küçük'e Suç Duyurusu

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen hakem Zorbay Küçük hakkında perşembe günü saat 15.00'te suç duyurusunda bulunacak. Dernek yönetimi tüm taraftarları Kocaeli Adliyesi'ne davet etti.

Üst klasman hakem Zorbay Küçük'ün bahis oynadığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından Kocaelispor'un taraftar derneği de hukuki süreç başlatacağını açıkladı. Bu sezon 2. haftada Kocaelispor'un ilk iç saha maçında Samsunspor ile oynadığı karşılaşmayı yöneten Zorbay Küçük'ün skandal kararlar verdiğini ve takımın hakkını gasp ettiğini belirten dernek yönetimi suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

"Tüm taraftarımızı adliyeye davet ediyoruz"

Hodri Meydan Taraftar Derneği'nin "Kocaelispor'un hakkını kimseye yedirmeyiz" başlığıyla yayınladığı açıklamada suç duyurusuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Samsunspor karşılaşmamızı yöneten ve skandal kararlara imza atarak takımımızın emeğini gasp eden hakem Zorbay Küçük, aktif bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir. Hodri Meydan Taraftarlar Derneği olarak bu kabul edilemez durum karşısında sessiz kalmayacağız. Perşembe günü saat 15.00'te Kocaeli Adliyesi'nde ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Tüm taraftarımızı adaletin sağlanması adına Kocaeli Adliyesi'ne davet ediyoruz." - KOCAELİ