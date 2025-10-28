Haberler

Kocaelispor Taraftar Derneği'nden Hakem Zorbay Küçük'e Suç Duyurusu

Kocaelispor Taraftar Derneği'nden Hakem Zorbay Küçük'e Suç Duyurusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hodri Meydan Taraftar Derneği, hakem Zorbay Küçük'ün bahis oynaması nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesinin ardından suç duyurusunda bulunacak. Dernek yönetimi, tüm taraftarları Kocaeli Adliyesi'ne davet etti.

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen hakem Zorbay Küçük hakkında perşembe günü saat 15.00'te suç duyurusunda bulunacak. Dernek yönetimi tüm taraftarları Kocaeli Adliyesi'ne davet etti.

Üst klasman hakem Zorbay Küçük'ün bahis oynadığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından Kocaelispor'un taraftar derneği de hukuki süreç başlatacağını açıkladı. Bu sezon 2. haftada Kocaelispor'un ilk iç saha maçında Samsunspor ile oynadığı karşılaşmayı yöneten Zorbay Küçük'ün skandal kararlar verdiğini ve takımın hakkını gasp ettiğini belirten dernek yönetimi suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

"Tüm taraftarımızı adliyeye davet ediyoruz"

Hodri Meydan Taraftar Derneği'nin "Kocaelispor'un hakkını kimseye yedirmeyiz" başlığıyla yayınladığı açıklamada suç duyurusuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Samsunspor karşılaşmamızı yöneten ve skandal kararlara imza atarak takımımızın emeğini gasp eden hakem Zorbay Küçük, aktif bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir. Hodri Meydan Taraftarlar Derneği olarak bu kabul edilemez durum karşısında sessiz kalmayacağız. Perşembe günü saat 15.00'te Kocaeli Adliyesi'nde ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Tüm taraftarımızı adaletin sağlanması adına Kocaeli Adliyesi'ne davet ediyoruz." - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail, Gazze'yi bombalıyor! Hamas'tan ilk açıklama geldi

Hamas'tan ilk açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste

Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Netanyahu'dan Gazze için katliam emri! Saldırı başladı

Ateşkesi bozdu! Netanyahu'dan Gazze için katliam emri
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Fethiye'de sağanağın ardından gökyüzünde 'Mammatus Bulutları' görüldü

Sağanağın ardından gökyüzünde ortaya çıktı, gören gözlerini ayıramadı
İsrail'in Gazze'deki vahşetine Türkiye'den peş peşe tepkiler

İsrail'in Gazze'deki vahşetine Türkiye'den peş peşe tepkiler
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Kayalıklardan sarkan kablolar korkuttu! 19 yıllık gerçek ortaya çıktı

Kayalıklardan sarkan kablolar korkuttu! 19 yıllık gerçek ortaya çıktı
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.