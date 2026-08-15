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Kocaelispor, Başakşehir Deplasmanında Sezonu Açıyor

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Kocaelispor, Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak. Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde yeni transferlerle sahaya çıkacak.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın İstanbul Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Geçen sezonu 37 puanla 10. sırada tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Selçuk İnan'la ikinci sezonuna başlayacak.

Kocaeli temsilcisinin yeni transferleri Berkan Kutlu, Muhammed Efe Küçük, Haydar Karataş, Tanguy Zoukrou, Makana Baku, Onurcan Piri, Uğur Kaan Yıldız ve Metehan Altunbaş yeşil-siyahlı formayla ilk kez boy göstermeye hazırlanıyor.

Körfez temsilcisinin yeni transferlerinden Emir Ortakaya ise 2023-2024 sezonunda Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor forması giymişti.

Lige deplasmanda başlayacak Kocaelispor, geçen sezon konuk olarak oynadığı 17 maçta 3 galibiyet elde etti, 5 maçtan beraberlikle, 9 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA
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