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Kocaelispor Süper Lig'e Yükselmeyi Garantiledi

Kocaelispor Süper Lig'e Yükselmeyi Garantiledi
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Kocaelispor, 16 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmeyi garantileyerek, İstanbul'da oynanan Esenler Erokspor maçının ardından coşkulu bir karşılama ile Kocaeli'ye döndü.

Süper Lig'i garantileyen Kocaelispor'a coşkulu karşılama

Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/İZMİT( Kocaeli ), – SÜPER Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor, İstanbul'da oynanan Esenler Erokspor maçının ardından takım otobüsüyle TEM Otoyolu İzmit ilçesi Kuruçeşme gişelerinde kent protokolü tarafından karşılandı.

Kocaelispor, dün Boluspor'un Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmesinin ardından 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselmeyi matematiksel olarak garantiledi. Bugün konuk olduğu Esenler Erokspor'a 3-1 yenilen yeşil siyahlılar, maçın ardından 16 yıl sonra yükseldikleri Süper Lig'i kutlamak için Kocaeli'ye geldi. Takımı TEM Otoyolu İzmit geçişi Kuruçeşme gişelerde kent protokolü karşıladı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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