Kocaelispor Süper Lig'e Yükselmeyi Garantiledi
Kocaelispor, 16 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmeyi garantileyerek, İstanbul'da oynanan Esenler Erokspor maçının ardından coşkulu bir karşılama ile Kocaeli'ye döndü.
Süper Lig'i garantileyen Kocaelispor'a coşkulu karşılama
Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/İZMİT( Kocaeli ), – SÜPER Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor, İstanbul'da oynanan Esenler Erokspor maçının ardından takım otobüsüyle TEM Otoyolu İzmit ilçesi Kuruçeşme gişelerinde kent protokolü tarafından karşılandı.
Kocaelispor, dün Boluspor'un Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmesinin ardından 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselmeyi matematiksel olarak garantiledi. Bugün konuk olduğu Esenler Erokspor'a 3-1 yenilen yeşil siyahlılar, maçın ardından 16 yıl sonra yükseldikleri Süper Lig'i kutlamak için Kocaeli'ye geldi. Takımı TEM Otoyolu İzmit geçişi Kuruçeşme gişelerde kent protokolü karşıladı.