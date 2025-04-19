Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

Süper Lig'e ilk yükselen takım belli oldu
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Kocaelispor, Süper Lig'e Yükseliş Kutlamalarına Otelde Başladı

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Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'e yükselmenin sevincini, İstanbul'daki otelde konakladıkları sırada kutladı. 16 yıl sonra Süper Lig'e dönecek olmanın coşkusu yaşanıyor.

- Kocaelispor, kutlamalara otelde başladı

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da yarın oynayacakları deplasman için İstanbul'da otelde konaklayan futbolcular, kutlamalara erken başladı.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Sakarya'da oynanan maçta Boluspor'un, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmesiyle beraber Kocaelispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. 16 yıl sonra Süper Lig hasretine son veren yeşil-siyahlılarda kutlamalar başladı.

Körfez ekibinde futbolcular, Esenler Erokspor ile yarın oynayacakları maç için İstanbul'da konaklamaya geldikleri otelde Süper Lig'e yükselmenin sevincini yaşadı. Kocaelispor, bu anları sosyal medya hesabından, "Sakarya'dan gelen güzel haberden sonra biz!" notuyla paylaştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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