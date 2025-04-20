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Kocaelispor Süper Lig'e Çıkmayı Garantiledi!

Kocaelispor Süper Lig'e Çıkmayı Garantiledi!
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Kocaelispor'un Esenler Erokspor ile oynadığı dev maçı, İzmit Kent Meydanı'nda büyük bir coşkuyla izleyen taraftarlar, yeşil-siyahlı ekibe destek verdi. Kocaelispor, Süper Lig'e çıkmayı garantileyerek, Trendyol 1. Lig şampiyonluğu için mücadele etmeye devam ediyor.

Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un Esenler Erokspor ile oynadığı müsabaka İzmit ilçesindeki meydanda dev ekrandan takip edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince İzmit Kent Meydanı'na kurulan ekrandan maçı izlemeye gelen taraftarlar, yeşil-siyahlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaeli temsilcisi, Trendyol 1. Lig şampiyonluğu için mücadele veriyor.

Kocaelispor oyuncuları ve teknik ekibin, Esenler Erokspor maçının ardından kente gelerek taraftarlarla Süper Lig kutlaması yapması planlanan meydanda, maç esnasında da coşku ve sevinç gösterilerinde bulunuldu.

Ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlanan maçın önemli pozisyonlarında büyük heyecan yaşayan taraftarlar, yeşil-siyahlı takımın kente gelmesini meydanda bekliyor.

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Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Spor
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