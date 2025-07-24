Kocaelispor, Sivasspor'u 2-1 Yenerek Hazırlık Maçını Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, sezon öncesi hazırlık döneminde Sivasspor ile yaptığı maçta 2-1 galip geldi. Goller Ryan Mendes ve Dan Agyei'den geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, hazırlık maçında Sivasspor'u 2-1 yendi.

Sezon öncesi çalışmalarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Kocaelispor, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor ile karşılaştı.

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada Kocaelispor'un gollerini 14. dakikada Ryan Mendes ve 61. dakikada Dan Agyei kaydetti.

Sivasspor'un golünü 87. dakikada Bekir Böke attı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Spor
Amerikan güreşinin efsanesi Hulk Hogan, 71 yaşında hayatını kaybetti

Amerikan güreşinin efsanesi, 71 yaşında hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş maçı öncesi Ukraynalı spikerin öğrendiği Türkçe kelimeler dikkat çekti

Ukraynalı spikerin öğrendiği Türkçe kelimeler dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.