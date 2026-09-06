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Fink: Tek Hatamızın Bedelini Ödedik

Fink: Tek Hatamızın Bedelini Ödedik
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Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Kocaelispor'a 1-0 yenildikleri maçta iyi oynadıklarını ancak buldukları fırsatları değerlendiremediklerini ve tek hatalarının bedelini kaybederek ödediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 yenilen Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini ve maçın genelinde yaptıkları tek hatanın bedelini kaybederek ödediklerini söyledi.

Kocaeli Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fink, karşılaşmada çok iyi performans ve iyi oyun sergilediklerini ifade etti.

Fink, özellikle ilk yarıda net fırsatlar yakaladıklarını kaydederek, "Üç net fırsatımız vardı. Onları değerlendirmiş olsaydık bugün belki de karşılaşmayı kazanacaktık. Maçın genelinde bir hata yaptığımızı söyleyebilirim, o hatamızın da bedelini ödemiş olduk." dedi.

İstatistiklerde daha iyi tarafın kendileri olduğunu aktaran Fink, "Elbette ki puan ve puanlara ihtiyacımız var ama ne yazık ki onu bugün gerçekleştiremedik. Tekrardan bize katılacak olan bazı oyuncularımız var. Onların da takıma gelmesiyle birlikte daha geniş bir kadroya sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

Fink, Erakovic'in gelecek hafta forma giyebileceğini, Bayo'nun uzun süredir maç oynamadığı için hazır olmadığını ve Mouandilmadji'yi tedbir amacıyla Kocaelispor karşısında oynatmadıklarını belirterek, kulübün yaptığı transferlerden dolayı mutlu olduğunu ve kadronun geleceği açısından olumlu düşündüğünü aktardı.

Kaynak: AA
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